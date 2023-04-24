Медведев объяснил амбиции Польши по поглощению Украины Медведев: Польша хочет поглотить Украину, чтобы возродить Речь Посполитую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Польша мечтает о возрождении Речи Посполитой и хочет поглотить часть Украины, написал в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, такие амбиции представляют угрозу для Европы, но в перспективе могут быть выгодны России.

Поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления недоделанной империи — Речи Посполитой «от моря до моря», — написал Медведев.

По его словам, подобные планы Польши толкают страну в «исторические ломки», надеясь на геополитический реванш у России и пересмотр в том числе итогов Переяславской рады. Медведев подчеркнул, что в нынешних реалиях Варшава решила воспользоваться шансом, чтобы поглотить «остатки Украины». При этом он считает, что у соседки Польши осталось не так много ресурсов.

Кроме того, Медведев отметил, что Варшава забыла, «каково жить в полиэтничном государстве», о чем говорит опыт совместного с Украиной «бытования в межвоенной Польше» в период с 1920 по 1939 год. По мнению замглавы Совбеза РФ, Украине дали «идеологическое топливо для появления национализма и бандеровщины».

Польша — с кусками Украины или без нее — это и так бесконечно враждебное для нас образование. Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов» не влияет, — подытожил Медведев.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что у Украины имеется шанс войти в НАТО только в случае реализации плана по ее объединению с Польшей. При этом он отметил, что и при таком варианте развития событий все будет неоднозначно.