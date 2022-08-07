Захарова: МИД РФ контактирует с Кубой по пожару на нефтехранилище

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Пожар на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство контактирует с руководством Кубы для координации совместных действий по пожару на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас. Дипломат отметила, что Гавана обратилась за помощью к международному сообществу. Она добавила, что Москва выражает «самые искренние слова поддержки кубинским друзьям».

МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия, — сказала Захарова.

Представитель российского МИД пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пожар на кубинском нефтехранилище вспыхнул вечером 6 августа. Причиной стал удар молнии, попавший в купол резервуара, где находилось порядка 25 тысяч кубометров нефти. В дальнейшем пламя перекинулось на соседний резервуар, за чем последовала серия взрывов. Пострадал по меньшей мере 121 человек, 36 госпитализированы. Еще 17 считаются пропавшими без вести.

Мехико направил на Кубу 60 военнослужащих и 16 технических специалистов, имеющих опыт борьбы с подобного рода катастрофами. Посол Мексики на Кубе Мигель Диас Рейносо заявил, что прибудут еще два самолета, которые доставят химикаты и другие материалы для тушения пожара.