Специалисты из Мексики и Венесуэлы прибыли на Кубу для тушения пожара Мексика и Венесуэла направили специалистов на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище

Фото: Ramon Espinosa/AP/TASS

Пожар на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас

Мексика и Венесуэла направили своих специалистов на Кубу для оказания помощи в тушении пожара в портовом нефтехранилище в провинции Матанас. Самолет мексиканских ВВС приземлился в аэропорту Хуан Гуальберто Гомес вечером 6 августа, помощь из Венесуэлы прибыла 7-го утром, сообщает портал Cubadebate.

Мехико направил на Кубу 60 военнослужащих и 16 технических специалистов, имеющих опыт борьбы с подобного рода катастрофами. Посол Мексики на Кубе Мигель Диас Рейносо заявил, что прибудут еще два самолета, которые доставят химикаты и другие материалы для тушения пожара.

Из Каракаса на Кубу прибыли 35 пожарных специалистов и техников. Они были направлены в район происшествия по личному распоряжению президента Николаса Мадуро. Он заверил кубинские власти, что Венесуэла готова оказать всю необходимую помощь.

Пожар на кубинском нефтехранилище вспыхнул вечером 6 августа. Причиной стал удар молнии, попавший в купол резервуара, где находилось порядка 25 тысяч кубометров нефти. В дальнейшем пламя перекинулось на соседний резервуар, за чем последовала серия взрывов. Пострадал по меньшей мере 121 человек, 36 госпитализированы. Еще 17 считаются пропавшими без вести.