Более 120 человек пострадали при пожаре в нефтехранилище на Кубе На Кубе по меньшей мере 121 человек пострадали при пожаре в портовом нефтехранилище

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В результате пожара в портовом нефтехранилище в кубинской провинции Матанас пострадал по меньшей мере 121 человек. 36 пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщает издание кубинской компартии Granma.

Восемьдесят пять человек выписаны, 36 остаются на лечении — пятеро в критическом состоянии, трое в тяжёлом и 28 — в стационаре, — говорится в сообщении.

Сильный пожар произошел на Кубе в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас накануне вечером. Причиной стал удар молнии, попавший в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. В дальнейшем пламя перекинулось на соседний резервуар, произошла серия взрывов.

По данным правительства региона, в результате взрывов без вести пропали 17 человек. Из Района происшествия эвакуировали 1300 человек. В числе пострадавших — министр энергетики и добывающей промышленности страны Ливан Арронте.