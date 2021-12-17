Заговор или страх: почему Киев ограничили в военной помощи

После прошедших в этом месяце переговоров между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, основное место в которых заняла Украина, официальный Киев по-прежнему не может добиться ясности в вопросах поставок передового вооружения. США отложили вопрос о предоставлении пакета военной помощи на сумму $200 млн, в то время как Германия блокировала реализацию соответствующих контрактов по линии НАТО. Опрошенные NEWS.ru западные эксперты не видят в этом признаков тайной сделки между Москвой и Вашингтоном, однако считают, что у Евросоюза нет желания повышать градус накала вокруг «восточного фланга».

Администрация президента Байдена решила повременить с одобрением поставок Украине на сумму $200 млн, однако официальные лица в Киеве всё равно рассчитывают на урегулирование вопроса в их пользу. В частности, министр обороны страны Алексей Резников оптимистически настроен по поводу «получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров». Более сдержанные заявления сделал и президент Владимир Зеленский по итогам своих переговоров в Североатлантическом альянсе, отметив, что блок поддерживает украинскую сторону в вопросе вооружений, просто пока что среди его членов нет единства мнений по этой проблеме.

Тем не менее здесь я чувствую полную поддержку генсека [Йенса Столтенберга], и мы находим другие шаги для разрешения этих вопросов, — обратил внимание украинский лидер.

Является ли ситуация с относительным ограничением на поставки отражением неких джентльменских договорённостей между Кремлём и Белым домом, NEWS.ru спросил у западных аналитиков.

Владимир Путин и президент США Джо Байден kremlin.ru

Как отметил в разговоре с NEWS.ru директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайц, который также представляет дискуссионный клуб «Валдай», пока что нет никаких свидетельств «сделки» между Россией и Западом относительно поставок оружия Украине.

Скорее, западные правительства неохотны в снабжении Украины оружием из-за опасений, что недовольство Москвы приведёт к обострению напряжённости. Есть также обычные бюрократические сложности, связанные с утверждением продажи оружия несколькими государственными агентствами, с обеспечением того, что западные военные технологии не попадут в Китай, и с получением гарантии, что Украина может адекватно использовать современные системы вооружений, которые требуют специальной подготовки и поддержки со стороны подрядчиков. Ричард Вайц директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института

По словам эксперта, сохранение неопределённости вокруг перспектив отправки более продвинутых образцов западной военной техники Киеву может также быть направлено на то, чтобы приобрести какие-то рычаги воздействия на Россию.

Это заставит российских стратегов думать: если они будут вести себя агрессивно по отношению к Украине, Запад может перебросить [туда] больше оружия, — заявил Вайц.

Как пояснил NEWS.ru руководитель программы «Международный порядок и демократия в Германском обществе внешней политики» (DGAP) Штефан Майстер, Байден не может дать того, чего добивается Путин, — гарантий нерасширения НАТО за счёт Украины.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе это (расширение военного блока. — NEWS.ru) всё равно нереалистично, однако Байден не может принять сферу влияния России. Украина также не примет это и будет вести подобный грандиозный торг над головами европейцев. Но только это не сработает. Украина получает некоторое оружие, но ни одна из западных стран не хочет дальнейшей эскалации отношений с Россией, поэтому лимиты останутся. Штефан Майстер руководитель программы «Международный порядок и демократия в Германском обществе внешней политики» (DGAP) руководитель программы «Международный порядок и демократия в Германском обществе внешней политики» (DGAP)

Тем не менее чем большее давление будет оказывать Кремль, тем больше будет дискуссий о том, что Украине нужно предоставить оружие для защиты, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Некоторые члены НАТО будут демонстрировать больше желания снабжать Украину. Киев также покупает оружие в Турции и Израиле, — обратил внимание Майстер.

В разговоре с NEWS.ru преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований (OSGA) и приглашённый эксперт европейского бюро Карнеги Димитар Бечев, впрочем, предложил делать выводы только после совместной встречи с участием России и стран НАТО, о которой упоминал Байден.

Кажется, Германия готова принять во внимание [обеспокоенность Кремля], но я не уверен насчёт Франции, Великобритании или Турции. Димитар Бечев преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований (OSGA), приглашённый эксперт европейского бюро Карнеги преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований (OSGA), приглашённый эксперт европейского бюро Карнеги

Вероятно, в этих обстоятельствах действительно остаётся дожидаться результатов следующего раунда диалога между Россией и западными странами на высшем уровне.