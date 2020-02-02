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Юлия Тимошенко оригинальным образом отреагировала на высказывание депутата партии «Слуга народа» Евгения Брагара. Тот посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за коммуналку.

Экс-кандидат на пост президента Украины опубликовала объявление о продаже партии сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа». Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая, — сказано в...