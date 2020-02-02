Фото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press

Первая смерть от коронавируса вне Китая зафиксирована на Филиппинах. Об этом в Twitter сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Умер 44-летний мужчина на Филиппинах. Он скончался 1 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Университета Гонконга оценили в 76 тысяч человек численность заражённых коронавирусом жителей в одном только городе Ухань, смоделировав процесс распространения эпидемии.

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