https://static.news.ru/photo/34cd09c6-453e-11ea-9b18-fa163e074e61_660.jpgФото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press
Первая смерть от коронавируса вне Китая зафиксирована на Филиппинах. Об этом в Twitter сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Умер 44-летний мужчина на Филиппинах. Он скончался 1 февраля.
A 44-year-old male is confirmed as the second person with the 2019 novel coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV) in the Philippines. He passed away on 1 February 2020. pic.twitter.com/5a5tPWtvpc
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Университета Гонконга оценили в 76 тысяч человек численность заражённых коронавирусом жителей в одном только городе Ухань, смоделировав процесс распространения эпидемии.