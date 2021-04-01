Задержанный в Италии военный заявил, что не передавал РФ важных документов

https://static.news.ru/photo/f1661b74-930b-11eb-9e49-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный по обвинению в шпионаже в пользу РФ сотрудник итальянского Генштаба Вальтер Биот отрицает, что передавал секретные документы российским спецслужбам.

Ранее стало известно, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Такие сведения приводит газета La Repubblica. Карабинеры заявили, что задержан капитан ВМС Италии.

У меня не было никаких политических или идеологических мотивов, если я ошибся, то сделал это ради своей семьи. Я не передавал никакой важной и секретной информации или документов, которые могли стать угрозой госбезопасности Италии или другой страны, — цитирует Биота Corriere della Sera.

Отмечается, что документы, которые якобы передал офицер, касались коммуникационных систем, в том числе НАТО. Информация могла касаться таких стран, как Афганистан, Ирак и Ливия. Сам Биот отказался давать показания на первом допросе.

Как передавал NEWS.ru, посла России в Италии Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел европейского государства после задержания офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы. Об этом в среду, 31 марта, сообщили представители итальянского внешнеполитического ведомства.