Овощной минестроне — итальянская классика без калорий: худеем вкусно

Минестроне по-итальянски — легкий овощной суп с насыщенным вкусом. Яркие овощи, ароматные травы и минимум калорий — идеально для полезного обеда. Настоящий вкус Италии в вашей тарелке.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- помидоры — 2 шт.;
- фасоль — 100 г;
- зеленый горошек — 100 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- базилик — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- овощной бульон — 1 л.
Приготовление:
- Лук, морковь и сельдерей нарезать, обжарить на оливковом масле.
- Добавить измельченный чеснок, кабачок и помидоры.
- Влить бульон, довести до кипения.
- Добавить фасоль и горошек, варить 15 минут.
- Посолить, поперчить, добавить базилик.
Подавать горячим, посыпав тертым пармезаном. Легкий, ароматный и очень вкусный — настоящий итальянский минестроне!
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