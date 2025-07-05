Овощной минестроне — итальянская классика без калорий: худеем вкусно

Минестроне по-итальянски — легкий овощной суп с насыщенным вкусом. Яркие овощи, ароматные травы и минимум калорий — идеально для полезного обеда. Настоящий вкус Италии в вашей тарелке.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

помидоры — 2 шт.;

фасоль — 100 г;

зеленый горошек — 100 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

базилик — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

овощной бульон — 1 л.

Приготовление:

Лук, морковь и сельдерей нарезать, обжарить на оливковом масле. Добавить измельченный чеснок, кабачок и помидоры. Влить бульон, довести до кипения. Добавить фасоль и горошек, варить 15 минут. Посолить, поперчить, добавить базилик.

Подавать горячим, посыпав тертым пармезаном. Легкий, ароматный и очень вкусный — настоящий итальянский минестроне!

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