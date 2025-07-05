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05 июля 2025 в 06:59

Овощной минестроне — итальянская классика без калорий: худеем вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минестроне по-итальянски — легкий овощной суп с насыщенным вкусом. Яркие овощи, ароматные травы и минимум калорий — идеально для полезного обеда. Настоящий вкус Италии в вашей тарелке.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • помидоры — 2 шт.;
  • фасоль — 100 г;
  • зеленый горошек — 100 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • базилик — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу;
  • овощной бульон — 1 л.

Приготовление:

  1. Лук, морковь и сельдерей нарезать, обжарить на оливковом масле.
  2. Добавить измельченный чеснок, кабачок и помидоры.
  3. Влить бульон, довести до кипения.
  4. Добавить фасоль и горошек, варить 15 минут.
  5. Посолить, поперчить, добавить базилик.

Подавать горячим, посыпав тертым пармезаном. Легкий, ароматный и очень вкусный — настоящий итальянский минестроне!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

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Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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