Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове Пассажирка круизного лайнера Coral Adventurer погибла на острове Лизард

Пожилая пассажирка круизного лайнера Coral Adventurer пропала без вести во время экскурсии на острове Лизард в океане, передает издание Daily Mail. В статье сказано, что 80-летняя женщина отправилась с экспедицией на вершину горы Кукс-Лук, а на обратном пути отбилась от группы и заблудилась. При этом участники круиза не заметили ее пропажи и вернулись на борт. Позднее тело пенсионерки нашли на горной тропе. Было установлено, что туристка оступилась во время похода и не погибла.

Пожилая женщина была найдена мертвой после того, как она «не смогла подняться на борт» круизного лайнера во время посещения популярного туристического острова у Большого Барьерного рифа, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что исчезновение группы туристов в районе Минской петли вызвало массу теорий. Туристический гид Алексей Исиченко предположил, что Усольцевы могли оказаться в ловушке. Он отметил, что гора Алат, как и все Кутурчинское Белогорье, представляет собой хаотичное нагромождение камней, что делает поиски пропавших крайне затруднительными.