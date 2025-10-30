Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:31

Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове

Пассажирка круизного лайнера Coral Adventurer погибла на острове Лизард

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пожилая пассажирка круизного лайнера Coral Adventurer пропала без вести во время экскурсии на острове Лизард в океане, передает издание Daily Mail. В статье сказано, что 80-летняя женщина отправилась с экспедицией на вершину горы Кукс-Лук, а на обратном пути отбилась от группы и заблудилась. При этом участники круиза не заметили ее пропажи и вернулись на борт. Позднее тело пенсионерки нашли на горной тропе. Было установлено, что туристка оступилась во время похода и не погибла.

Пожилая женщина была найдена мертвой после того, как она «не смогла подняться на борт» круизного лайнера во время посещения популярного туристического острова у Большого Барьерного рифа, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что исчезновение группы туристов в районе Минской петли вызвало массу теорий. Туристический гид Алексей Исиченко предположил, что Усольцевы могли оказаться в ловушке. Он отметил, что гора Алат, как и все Кутурчинское Белогорье, представляет собой хаотичное нагромождение камней, что делает поиски пропавших крайне затруднительными.

