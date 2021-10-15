Взрыв прогремел около шиитской мечети в Кандагаре

Недалеко от шиитской мечети в афганской провинции Кандагар произошёл взрыв, есть погибшие и раненые, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как заявил собеседник агентства, взрыв устроил террорист-смертник.

Источник агентства в больнице Кандагара сообщил о 25 погибших и как минимум 20 раненых в результате нападения на религиозное учреждение.

По данным афганских СМИ, взрыв произошёл внутри мечети, передаёт RT. Это уже четвёртое нападение на религиозное сооружение в Афганистане в октябре. До него взрывы прогремели в мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, у мечети Идхаг, также было совершено нападение на религиозную школу в провинции Хост.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в мечети Сеид-Абад в афганской провинции Кундуз 8 октября погибли 150 человек, среди них много детей и подростков. Как минимум 200 человек получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане», являющаяся ответвлением запрещённой в России экстремистской организации ИГ. Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившего власть в стране, пообещали найти причастных к взрыву.