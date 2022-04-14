Второй этап СВО: огонь по штабам

Завет Владимира Ульянова, сформировавшего фактически современную Украину, о том, что нельзя играть с вооружённым восстанием, логично распространяется на любую силовую операцию. Военная компания не ведётся в белых перчатках. А ведь на самом раннем этапе нашей операции по принуждению соседей к здравому смыслу пленных отпускали домой под письменные обязательства не воевать больше против России. И как тут не вспомнить совсем недавний эпизод со сдачей в Мариуполе в плен полковника морпехов, который уже один раз задерживался в Крыму и в обмен на обретение свободы торжественно обещал не поднимать оружия против наших бойцов.

А чего стоил просто романтический приказ отвечать в городах на вражеский огонь только из стрелкового оружия. Правда, очень скоро пришлось отстреливаться из всех имеющихся калибров. Конечно, не время сейчас считаться славою и называть виноватых в совершённых просчетах. Будет время уже после победы. Тем более, что, как в Великую отечественную, и ныне многим нашим генералам, не имеющим опыта проведения крупных наземных операций, пришлось осваивать науку побеждать уже на поле боя. То ли дело лётчики, прошедшие прекрасную школу в небе Сирии.

Неудивительно, что сейчас встал вопрос о качественно новом этапе проведения операции, который предусматривает удары по «центрам принятия решений». То есть, о решительных действиях, с которых зачастую военные компании и начинаются. У таких ударов может быть сразу несколько целей. Прежде всего, теряется стройность управления низовыми звеньями. Усиливается дезорганизация, военная энтропия. Заодно смазывается и система пропаганды и промывания мозгов в армии, моральный дух которой снижается. Наконец, трудности возникают у иностранных покровителей воюющей стороны, поскольку те же западные партнеры, готовые воевать до последнего украинца, теряют прямые выходы на ответственных лиц и не понимают, с кем в новой ситуации иметь дело. Кому что поставлять.

Солдаты вооруженных сил Украины I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удары по центам принятия решения означают более активное вовлечение в боевые действия Киева, Львова, Одессы, до которых война пока докатывается в основном эхом. Достаточно вспомнить, что по Киеву удар высокоточным оружием был нанесён фактически один раз. Причём в ночное время и по торгово-развлекательному центру, за которым прятались системы ПВО и другая военная техника ВСУ.

Да и отвод наших сил от Киева объяснялся необходимостью создания условий для переговоров, дабы «украинские партнеры» спокойно могли бы обдумывать наши предложения. Теперь, когда и английский премьер, и главный дипломат ЕС, и прочие реально руководящие Украиной лица отвергают саму идею диалога и жаждут военной победы, ситуация в корне поменялась.

К слову, британская разведка МИ6, по имеющимся сведениям, сообщила опекаемому Владимиру Зеленскому, что Россия готова, наконец, применить тяжелые бомбардировщики со средствами, приспособленными для взламывания любых бетонных бункеров.

Не исключено, что сейчас, когда миллионы украинских граждан уже покинули театр потенциальных или реальных военных действий, можно приступить к ликвидации инфраструктуры, в частности, железной дороги, по которой иностранные высокопоставленные визитёры ездят в Киев, как к себе домой. Ведь именно по «железке» натовцы готовы перебрасывать к театру военных действий гаубицы и танки. А дойдут ли «леопарды» до Днепра своим ходом и хватит ли им солярки — большой вопрос.