22 апреля 2026 в 09:00

В России планируют снять фильм про паралимпийца Голубкова

Российский лыжник Иван Голубков — двукратный паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках на 10 и 20 километров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Двукратный чемпион зимней Паралимпиады — 2026 в Италии Иван Голубков в интервью NEWS.ru рассказал, что про него планируют снять документальный фильм. По словам спортсмена, его не пугает повышенное внимание после соревнований. Паралимпиец поделился, что старается уделить время каждому журналисту.

Стараюсь каждому [журналисту] уделить время, просто некоторые чересчур навязчивые. У меня сейчас все расписано до конца мая. Начали снимать документальный фильм обо мне. Я не думал, что будет такое внимание, — сказал Голубков.

Ранее спортсмен заявил, что в России есть все условия для успешного развития паралимпийского спорта. В то же время, по его словам, в регионах бывают сложности с финансированием.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград российским спортсменам, ставшим победителями Паралимпийских игр. Так, ордена Дружбы удостоены пять паралимпийцев: Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Голубков и Сергей Синякин. Также наград удостоены тренеры.

Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

