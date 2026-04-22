В России планируют снять фильм про паралимпийца Голубкова

Российский лыжник Иван Голубков — двукратный паралимпийский чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках на 10 и 20 километров

Двукратный чемпион зимней Паралимпиады — 2026 в Италии Иван Голубков в интервью NEWS.ru рассказал, что про него планируют снять документальный фильм. По словам спортсмена, его не пугает повышенное внимание после соревнований. Паралимпиец поделился, что старается уделить время каждому журналисту.

Стараюсь каждому [журналисту] уделить время, просто некоторые чересчур навязчивые. У меня сейчас все расписано до конца мая. Начали снимать документальный фильм обо мне. Я не думал, что будет такое внимание, — сказал Голубков.

Ранее спортсмен заявил, что в России есть все условия для успешного развития паралимпийского спорта. В то же время, по его словам, в регионах бывают сложности с финансированием.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград российским спортсменам, ставшим победителями Паралимпийских игр. Так, ордена Дружбы удостоены пять паралимпийцев: Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Голубков и Сергей Синякин. Также наград удостоены тренеры.