Запад выберет между своей обороноспособностью и поставками оружия Киеву

Журналист Хал Брэндс написал в своей статье для агентства Bloomberg, что западные страны сталкиваются с выбором между продолжением поставок оружия Украине и сохранением своих арсеналов для поддержания собственной обороноспособности. Он отметил, что по словам представителей Пентагона, Киев ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов​​​.

Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны, — написал Брэндс.

Он указал на слова председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек ранее заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Он добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.