С 1 мая переводы по СБП станут платными: кого это коснется, подробности

1 мая 2026 года в России вступают в силу обновленные тарифы на переводы в сервисе быстрых платежей (СБП). Что изменится для простых граждан, индивидуальных предпринимателей, юрлиц и самозанятых — в материале NEWS.ru .

Как новые правила переводов по СБП скажутся на физлицах

Новые тарифы были одобрены решением Совета директоров Банка России от 27 марта 2026 года. «Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2026 года тарифы на услуги Банка России за перевод денежных средств, уплачиваемые клиентами Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), согласно приложению к настоящему решению», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

В беседе с NEWS.ru эксперты пояснили, что клиентами Центрального банка являются финансовые структуры. Организации банковского сектора платили такие комиссии и раньше — они продолжат это делать и после 1 мая. Физические лица, напротив, не являются клиентами ЦБ, следовательно, оплата комиссий на них не распространяется.

«Главное, что нужно понимать: физлица не являются клиентами Банка России, и новые тарифы касаются исключительно финансовых организаций. Переводы между физическими лицами остаются полностью бесплатными», — заявила NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Она отметила, что это касается как обычных переводов друзьям и родственникам, так и самому себе между счетами в разных банках. Лимит для таких операций сохраняется на уровне 30 млн рублей в месяц, что покрывает потребности абсолютного большинства пользователей, уточнила эксперт.

Как обновленная тарификация скажется на бизнесе

Эксперты подчеркивают, что новые правила касаются переводов между физическими лицами и бизнесом. С мая банки как клиенты Банка России будут платить комиссии за обработку платежей от граждан в адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Их размер был дифференцирован: от 5 копеек за переводы до 125 рублей и до 3 рублей за перечисление от 6000 до 1 млн.

«Тарифы от 5 копеек до 3 рублей зависят от суммы перевода и взимаются как за списание, так и за зачисление. Такая тарификация затронет самозанятых, ИП, юридических лиц, а также их клиентов, оплачивающих услуги», — пояснил NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

Станут ли банки перекладывать расходы на клиентов

Пока большинство финансовых организаций сохраняют бесплатными переводы для клиентов, но ситуация может измениться в будущем, считает Белянчикова.

По ее словам, система может идентифицировать деньги, отправленные другу, который зарегистрирован в качестве самозанятого, как платеж в пользу бизнеса. Однако на практике разовые переводы, не сопровождающиеся формированием чека в приложении «Мой налог», обычно не привлекают внимания контролирующих органов.

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют самозанятым использовать отдельные счета для личных и деловых операций.

Что означает понятие «фиксированная комиссия»

Специалисты обращают внимание на важное нововведение — фиксированную комиссию в размере 6 рублей за трансграничные переводы через СБП.

«Она взимается только с отправителя и не зависит от суммы перевода, что существенно дешевле традиционных международных платежей. Сохраняется бесплатность и для ряда других операций: переводы на Единый казначейский счет, государственные платежи, возвраты средств по инициативе плательщика, а также выплаты по бонусным программам», — сказала Белянчикова.

По ее словам, не облагаются комиссией переводы при превышении лимита в 100 тыс. рублей в месяц — применяется ставка не более 0,5% от суммы, но не выше 1500 рублей.

По мнению собеседницы NEWS.ru, экономический смысл изменений заключается в создании более справедливой системы распределения затрат на поддержание инфраструктуры СБП. Малые платежи требуют относительно больших затрат на обработку, поэтому минимальные комиссии за них выше в процентном выражении, уточнила она. Крупные платежи, хотя и имеют большую абсолютную сумму, требуют пропорционально меньших затрат.

Опыт других стран показывает, что полностью бесплатная модель быстрых платежей не бывает устойчивой в долгосрочной перспективе. Даже в тех странах, где переводы для потребителей остаются бесплатными, банки несут затраты, которые обычно компенсируются за счет других услуг, заключила эксперт.

