Президент России Владимир Путин согласен с мнением о том, что США готовы противостоять Москве и воевать «до последнего украинца». Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, добавив, что «экономика — часть этих событий», передаёт ТАСС.

Главное даже не трагические события, происходящие в Донбассе и на Украине. Многие говорят, что Соединённые Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. На самом деле, так оно и есть. Вот в чём квинтэссенция происходящих событий. Экономика — часть этих событий, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что «мир сегодня сложнее, чeм был в условиях холодной войны». По его словам, сeйчас происходит слом системы однополярного мира, который сложился послe крушения СССР.

Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США поддерживают на Украине необъявленный конфликт с Россией ради сохранения в мире статуса гегемона.

По его мнению, Белый дом действовал так, что у России не осталось другого выхода, кроме как начать спецоперацию. При этом действия США привели к благоприятной для Вашингтона ситуации, поскольку события на Украине выгодны национальному военно-промышленному комплексу и НАТО. Кроме того, в стране усиливается негативное отношение к Москве, подчеркнул экс-дипломат.