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Кадыров рассказал о сдавшихся в Мариуполе украинских морпехах

Кадыров: в Мариуполе сдались в плен 267 украинских морпехов
00:26, 05 апреля 2022
Кадыров рассказал о сдавшихся в Мариуполе украинских морпехах Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооружённым силам в Мариуполе. Он в Telegram назвал такой шаг правильным выбором.

Двести шестьдесят семь морпехов из 503-го батальона (приписан к 36- обрмп ВМСУ) сегодня (4 апреля — NEWS.ru) в Мариуполе сдались в плен российским вооружённым силам. Это очень правильный и осознанный выбор!отмечается в его сообщении.

Кадыров напомнил, что армия РФ не воюет с мирным населением. Украинских же военных он призвал перейти на «правильную сторону». По словам главы Чечни, морпехи, которые сложили оружие, находятся в безопасности.

Ранее стало известно, что Минобороны России предложило украинским военным, националистам и иностранным наёмникам в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в сторону Запорожья. Взамен им обещают сохранить жизнь, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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