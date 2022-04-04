Кадыров рассказал о сдавшихся в Мариуполе украинских морпехах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооружённым силам в Мариуполе. Он в Telegram назвал такой шаг правильным выбором.

Двести шестьдесят семь морпехов из 503-го батальона (приписан к 36- обрмп ВМСУ) сегодня (4 апреля — NEWS.ru) в Мариуполе сдались в плен российским вооружённым силам. Это очень правильный и осознанный выбор! — отмечается в его сообщении.

Кадыров напомнил, что армия РФ не воюет с мирным населением. Украинских же военных он призвал перейти на «правильную сторону». По словам главы Чечни, морпехи, которые сложили оружие, находятся в безопасности.

Ранее стало известно, что Минобороны России предложило украинским военным, националистам и иностранным наёмникам в Мариуполе сложить оружие и покинуть город в сторону Запорожья. Взамен им обещают сохранить жизнь, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.