ВСУ перебрасывают дополнительные силы в Донбасс с запада Украины Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Донбасс дополнительные силы с запада Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные перемещают дополнительные силы на территорию Донецкой и Луганской народных республик с запада Украины, а также с Херсонского и Харьковского направлений, заявил в эфире «Соловьев Live» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его мнению, Киев осознает плачевность своего состояния и потому прибегает к крайним мерам.

С противоположной стороны начинает прорывать информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с Херсонского, Харьковского направлений и даже с западной Украины, — сказал Алаудинов.

При этом он подчеркнул, что для российских военнослужащих ситуация в Донбассе складывается «очень хорошо». Войска ВС РФ продолжают продвигаться по линии боевого соприкосновения в ЛНР, добавил он.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что Вооруженные силы Украины в боях за Артемовск (Бахмут) ежесуточно теряют до 200 человек. По его словам, в настоящий момент сложно произвести точный подсчет, так как в городе ведутся активные боевые действия. Он добавил, что из-за высокой интенсивности боев украинцам не удается вывезти оттуда тела погибших.

До этого боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что в настоящее время за южные кварталы Артемовска идут тяжелые бои. По его словам, Киев посылает туда новых и новых военнослужащих, пополняя потери при помощи мобилизованных граждан Украины.