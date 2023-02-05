Боец «Вагнера» рассказал о тяжелых боях за Артемовск

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал журналистам РИА Новости, что в настоящее время за южные кварталы Артемовска идут тяжелые бои. По его словам, Киев посылает туда новых и новых военнослужащих, пополняя потери при помощи мобилизованных граждан Украины. Боец подчеркнул, что иностранные наемники в последний раз были замечены в январе. Поэтому сейчас бойцам приходится сталкиваться с регулярными частями ВСУ.

В начале января последний раз видели наемников. Сейчас ВСУ уперлись уже конкретно. В две точки — там многоэтажка, длинные коридоры, укрепленные подвалы. Огневые точки противника знаем. Сегодня ночью хорошо отработали — заняли позицию, парни продвинулись, — рассказал собеседник журналистов.

Кроме того, вагнеровец сообщил, что в ходе боев была ликвидирована группа грузинских наемников. По его словам, наемники «кончились» за два дня.

В частный сектор зашли. Здесь бои потяжелее были, блиндажи укрепленные. Артиллерией давят, мы двигаемся потихоньку. С нашей стороны потери минимизируем, а вот у них — проблемы. Когда заходили вот в эту посадку, слышали конкретно речь грузинскую, — заявил боец.

Он также отметил, что украинские артиллеристы продолжают наносить удары по ВС РФ. Однако количество таких ударов снижается. Как заметил боец ЧВК, в декабре ситуация для российской стороны была сложнее, однако сейчас в ВСУ столкнулись с нехваткой боекомплектов.

Ранее военный эксперт и полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины теряют до 80% личного состава роты за бой на напряженных участках фронта. Он добавил, что самые интенсивные бои проходят на донбасской дуге: Соледар, Северск, Артемовск и Угледар. По его словам, украинские военные несут большие потери.