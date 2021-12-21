Встреча Пашиняна и Гарибашвили: лидеры ищут новые варианты интеграции

Визит премьер-министра Армении Пашиняна в Грузию, согласно официальным сообщениям, был посвящён экономическим вопросам. Его нынешняя встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили стала четвёртой в нынешнем году. Ереван не скрывает, что партнёрство с Тбилиси имеет давнее стратегическое значение, которое спасало Армению в постсоветские годы, когда страна оказалась в блокаде из-за карабахской войны. Окончание войны создало новую благоприятную ситуацию для всех стран Южного Кавказа. В том числе для Армении, которой по-прежнему не хватает интеграционных связей в регионе. На помощь здесь может прийти Грузия, как участница многих экономических проектов регионального и европейского масштаба.

Судя по заявлениям в Тбилиси лидеров Армении и Грузии, они хотят добиться, чтобы «тесные и дружественные» отношения принесли их странам такой же позитивный экономический эффект. Грузию и Армению объединяют торговля, транспортные и энергетические проекты. Иными словами, несмотря на отсутствие серьёзных противоречий, экономическое сотрудничество остаётся недостаточным.

Обе страны находятся в окружении мощных экономик, поэтому взаимодействие с ними для Еревана и Тбилиси намного важнее, чем друг с другом, отметил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Грузия и Армения не могут стать для себя ключевыми партнёрами, когда они находятся между Россией и Турцией. К тому же эти страны принадлежат к разным экономическим интеграционным объединениям. Грузия входит в зону свободной торговли с Евросоюзом, Армения — участница Евразийского союза, — отметил эксперт.

Силаев напомнил, что Армения зависит от грузинского транзита: дорог через Главный Кавказский хребет и морские порты. В тоже время этот транзит важен и для Грузии, поскольку составляет существенную часть дохода страны.

Russian Look/Global Look Press

Транзитная тема остаётся ключевой в армяно-грузинском экономическом диалоге. Как полагают эксперты, Пашинян и Гарибашвили не могли её обойти, учитывая, что основным экономическим партнёром Армении остаётся Россия, до рынка которой добраться армянским товарам можно только по сезонной Военно-Грузинской автодороге, через черноморские порты и авиапространство Грузии. При этом тарифы эти традиционно высоки для Армении, уточнил в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического центра стратегических исследований «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян.

Наши экономисты подсчитали, что доставка грузов из Китая или Индии до грузинских портов выходила дешевле, чем от них до границы с Арменией. Уверен, что этот очень существенный для нас вопрос премьер-министры двух стран обсудили в Тбилиси, — выразил надежду политолог.

Окончание карабахской войны, изменившей положение на Южном Кавказе, открыло новые экономические возможности и для Армении. К немногочисленному списку её серьёзных торговых партнёров могут добавиться и страны Европы, и Турция. Сейчас из европейских стран в числе главных торговых партнёров Армении по итогам 2020 года экономисты называют Швейцарию (18% всего экспорта идёт в эту страну), Болгарию (6%) и Нидерланды (почти 4%). На долю США приходится только 2,69% армянского экспорта.

Несмотря на невысокий уровень экономического взаимодействия (по признанию министра экономики Грузии Натии Турнава, среди торговых партнёров страны соседняя Армения занимает 7 место), Тбилиси в состоянии оказать помощь Еревану в поиске серьёзных экономических партнёров, заметил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.

Грузия может помочь Армении с западной экономической альтернативой — благодаря партнёрству с Евросоюзом у нас есть такие связи. Грузия не только единственное на Кавказе прозападное государство, но и нейтральное для самого региона. У неё заключены серьёзные экономические проекты с Азербайджаном и Турцией. Вот к ним она может подтянуть и Армению. Арчил Сихарулидзе грузинский политолог грузинский политолог

Тбилисский собеседник не исключил, что Пашинян мог поставить вопрос перед Гарибашвили и о реанимации железной дороги в Россию через Абхазию. Ещё в советские годы основные грузы и пассажиропоток в Армению шли именно по этой железнодорожной артерии. Реанимировать железнодорожную трассу вдоль Чёрного моря Ереван просит своих соседей уже много лет, понимая при этом, что вопрос упирается в трудноразрешимые грузино-абхазские противоречия. Однако, как добавил Сихарулидзе, в грузинском обществе отношение к этой теме в последние годы меняется.

Раньше об этом и говорить нельзя было. Открытие железной дороги в Россию рассматривалось в обществе как автоматическое признание независимости Абхазии. Теперь у нас уже начинают всё громче рассуждать, что восстановление этой трассы приведёт к налаживанию связей с бывшей автономией, положит начало диалогу, — заметил политолог.

Заброшенная железная дорога в Абхазии Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

В постсоветское время Армения и Грузия выбрали различные векторы развития: Ереван стал углублять связи с Москвой, Тбилиси обратился в сторону Вашингтона и Брюсселя. Разновекторность стала одной из причин ослабления политико-экономических связей соседних стран. Но масштабные сдвиги в регионе, произошедшие после второй карабахской войны, создают условия для новых изменений. Дипломатическое сближение Турции и Армении — одно из следствий мирного трёхстороннего соглашения по Карабаху от 10 ноября прошлого года.

Политика и экономика идут рядом, это означает, что визит премьер-министра Пашиняна в Грузию не мог ограничиться только участием в межправительственном экономическом совете, полагает Грант Мелик-Шахназарян.

Давайте вспомним, что недавно Грузия стала посредником в возобновлении армяно-турецкого диалога. Убеждён, что премьер-министр Пашинян попросил премьер-министра Гарибашвили передать определённый месседж президенту Эрдогану. Не исключаю, что это послание для Анкары стало одной из главных целей визита Пашиняна в Тбилиси. Грант Мелик-Шахназарян армянский политолог армянский политолог

Армянское общество ещё не готово к прямому диалогу с Анкарой и Баку. Задача политиков при этом — воздействовать на процессы, а не потакать настроениям определённых общественных групп. Грузия в такой ситуации становится удобным политико-экономическим мостом для других стран региона, с разными политическими ориентирами. Мосты способствуют сближению стран, способствуя установлению связей с государствами дальних регионов и других континентов.