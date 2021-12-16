Турция — Армения: сигналы о сближении дают надежду на прорыв в экономике

Внешнеполитические ведомства Турции и Армении заявили о намерении начать диалог между странами. Сперва министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для обсуждения отношений, после чего последовало подтверждение из Еревана — об этом пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян
Армяно-турецкие отношения осложнены долговременными проблемами: вопросом признания
Изменить всю эту конфронтационную конструкцию в сентябре 2008 года
Сегодня время для исторического сближения двух стран наступило, полагают многие политики и политологи. Ещё в октябре нынешнего года агентство Bloomberg, со ссылкой на анонимный источник в турецком правительстве,
Спецпредставителем Анкары по нормализации отношений с Ереваном
В Армении эти процессы вызывают беспокойство, даже несмотря не то, что дальше сдержанных заявлений ереванские власти не идут. Востоковед-тюрколог профессор Рубен Сафрастян в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что пока можно говорить лишь о начале нормализации отношений, о сближении говорить рано.
Беспокойство в обществе есть. Оно вызвано тем, что Турция, говоря о нормализации, не отказывается от своих требований, смысл которых сводится к изменению внешнеполитического курса Армении: отказаться от признания геноцида, ратифицировать Карсский договор, дать согласие на Зангезурский коридор и другие. Турция не отказывается от антиармянской риторики, несмотря на то что она сыграла большую роль в победе Азербайджана в ноябре прошлого года. С тех пор по всему периметру наших границ вооружённые силы этих стран проводят учения, — заявил востоковед.
По его словам, армянское общество недовольно тем, что Турция не осудила геноцид Османской империи 1915 года. Отсюда в Армении появляются опасения, что и современная Анкара может повторить такую политику в отношении армянского народа.
Нормализация между Турцией и Арменией отвечает интересам всего региона, заявил NEWS.ru турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.
Как показала последняя карабахская война, Армения не может защитить свои интересы, опираясь на западные страны и выступая против Турции и Азербайджана. Армения может иметь защиту своих интересов только благодаря сотрудничеству с соседними странами. Предпринимая шаги по нормализации отношений с Ереваном, Анкара стремится сохранить нынешнюю ситуацию и предотвратить провокации, которые могут быть предприняты западными странами в предстоящий период, — полагает турецкий политолог.
По его мнению, развитие инициативы «3+3», охватывающей Турцию, Россию, Азербайджан, Иран, Армению и, возможно, Грузию, проложит путь к процветанию, стабильности и безопасности на Кавказе. Заявления ереванской администрации показывают, что стремление к нормализации взаимно, уверен эксперт.
Турция, делая шаги навстречу Армении, преследует свои экономические интересы, которые в данной ситуации выгодны России и Азербайджану, заявил NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Открытие границ с Арменией, осуществление новых транспортных проектов в регионе позволит Турции получить железнодорожный выход на российский рынок. Позитивная ситуация сложится и для Азербайджана, поскольку заработает Зангезурский коридор, — заметил политолог.
В Азербайджане нет возражений турецко-армянскому сближению. Более того, здесь считают, что первые встречные шаги помогут изменить общественное мнение в Армении, в которой Турцию и Азербайджан все постсоветские годы воспринимают как единую политическую и этническую силу. Подвижки с открытием турецко-армянской границы, по всей видимости, приведут к прогрессу и в вопросе открытия армяно-азербайджанской границы. Как
Армянские власти пришли к пониманию, что страна оказалась перед серьёзными вызовами, когда без смены внешней и внутренней политики она окажется в тупике, уверен Дмитрий Солонников.
Нынешнее руководство Армении пришло к осознанию необходимости изменений 10 ноября 2021 года, подписывая трёхстороннее заявление. Стало понятно, что прежней ситуации уже нет, пришло новое время в регион. Это понятно Пашиняну, но перед ним «коридор возможностей». Он двигался бы по нему быстрее, но пока не в состоянии: за его спиной активно действуют реваншистские силы, — заметил политолог.
Солонников напомнил, что договорённости с Азербайджаном и намечающееся сближение с Турцией вызывают протест армянской оппозиции, которая пытается использовать любую инициативу Пашиняна против него. Но премьер-министру пока удаются осторожные и поступательные шаги навстречу Анкаре. Заявления Пашиняна о том, что Турция, не желающая признать геноцид армян, остаётся идеологическим врагом Армении, скорее всего, адресовано той части армянского общества, которая ещё не готова расстаться с клише «Турция — извечный враг».
Сближение Турции и Армении, как создаётся впечатление, происходит на фоне изменения общей ситуации вокруг Южного Кавказа. Здесь сошлись интересы Запада, России, Турции, ключевых политических и экономических центров региона. Прежний изоляционизм Армении стал вреден не только ей, но и всей схеме складывающихся отношений. Новая модель обещает открытость и экономическое сотрудничество стран региона с крупными мировыми игроками вплоть до Китая. Есть надежда, что при этой конфигурации начнутся бурные экономические процессы и конфликт останется в прошлом.