Турция — Армения: сигналы о сближении дают надежду на прорыв в экономике

Внешнеполитические ведомства Турции и Армении заявили о намерении начать диалог между странами. Сперва министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для обсуждения отношений, после чего последовало подтверждение из Еревана — об этом пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян написал в Facebook. Затем турецкий министр рассказал, что страны намерены открыть чартерное авиасообщение между Стамбулом и Ереваном. Примечательно, что эти инициативы последовали после масштабных сдвигов в регионе: окончания войны в Карабахе и обсуждения ряда крупных экономических проектов. Можно ли считать намечающуюся нормализацию между двумя странами одним из важных звеньев происходящих изменений — в материале NEWS.ru.

Армяно-турецкие отношения осложнены долговременными проблемами: вопросом признания геноцида армян (1915), отказом Армении ратифицировать Карсский договор (1921) о границах, поддержкой Турцией Азербайджана в вооружённом конфликте в Карабахе. Как результат, отсутствие дипломатических отношений, закрытая с 1993 года граница (311 км), полный запрет на автомобильное и железнодорожное сообщение и взаимоотчуждённость обществ.

Изменить всю эту конфронтационную конструкцию в сентябре 2008 года попытались президенты обеих стран Абдуллах Гюль и Серж Саргсян, посетив футбольные матчи сборных команд сперва в Ереване, потом в Бурсе. В октябре 2009 года главы МИД подписали Цюрихские протоколы об установлении дипотношений и развитии двусторонних отношений, но дискуссия вновь зашла в тупик из-за проблемы геноцида и карабахской войны, после чего протоколы были заморожены.

Сегодня время для исторического сближения двух стран наступило, полагают многие политики и политологи. Ещё в октябре нынешнего года агентство Bloomberg, со ссылкой на анонимный источник в турецком правительстве, сообщило о просьбе Джо Байдена к Реджепу Тайипу Эрдогану открыть границу с Арменией. Встреча лидеров состоялась в Риме. До этого, в августе армянский премьер-министр Никол Пашинян призвал Анкару установить дипломатические отношения. А недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что Армения обращалась за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой , на что Москва ответила заинтересованностью.

Спецпредставителем Анкары по нормализации отношений с Ереваном станет бывший посол в США Сердар Кылыч, Ереван пообещал назвать своего спецпредставителя 15 января будущего года. Правительство Никола Пашиняна выступает за развитие отношений с Турцией без каких-либо предварительных условий.

Никола Пашинян Kremlin Pool/Global Look Press

В Армении эти процессы вызывают беспокойство, даже несмотря не то, что дальше сдержанных заявлений ереванские власти не идут. Востоковед-тюрколог профессор Рубен Сафрастян в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что пока можно говорить лишь о начале нормализации отношений, о сближении говорить рано.

Беспокойство в обществе есть. Оно вызвано тем, что Турция, говоря о нормализации, не отказывается от своих требований, смысл которых сводится к изменению внешнеполитического курса Армении: отказаться от признания геноцида, ратифицировать Карсский договор, дать согласие на Зангезурский коридор и другие. Турция не отказывается от антиармянской риторики, несмотря на то что она сыграла большую роль в победе Азербайджана в ноябре прошлого года. С тех пор по всему периметру наших границ вооружённые силы этих стран проводят учения, — заявил востоковед. Рубен Сафрастян востоковед востоковед

По его словам, армянское общество недовольно тем, что Турция не осудила геноцид Османской империи 1915 года. Отсюда в Армении появляются опасения, что и современная Анкара может повторить такую политику в отношении армянского народа.

Нормализация между Турцией и Арменией отвечает интересам всего региона, заявил NEWS.ru турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

Как показала последняя карабахская война, Армения не может защитить свои интересы, опираясь на западные страны и выступая против Турции и Азербайджана. Армения может иметь защиту своих интересов только благодаря сотрудничеству с соседними странами. Предпринимая шаги по нормализации отношений с Ереваном, Анкара стремится сохранить нынешнюю ситуацию и предотвратить провокации, которые могут быть предприняты западными странами в предстоящий период, — полагает турецкий политолог. Онур Синан Гюзальтан турецкий политолог турецкий политолог

По его мнению, развитие инициативы «3+3», охватывающей Турцию, Россию, Азербайджан, Иран, Армению и, возможно, Грузию, проложит путь к процветанию, стабильности и безопасности на Кавказе. Заявления ереванской администрации показывают, что стремление к нормализации взаимно, уверен эксперт.

Турция, делая шаги навстречу Армении, преследует свои экономические интересы, которые в данной ситуации выгодны России и Азербайджану, заявил NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Открытие границ с Арменией, осуществление новых транспортных проектов в регионе позволит Турции получить железнодорожный выход на российский рынок. Позитивная ситуация сложится и для Азербайджана, поскольку заработает Зангезурский коридор, — заметил политолог.

В Азербайджане нет возражений турецко-армянскому сближению. Более того, здесь считают, что первые встречные шаги помогут изменить общественное мнение в Армении, в которой Турцию и Азербайджан все постсоветские годы воспринимают как единую политическую и этническую силу. Подвижки с открытием турецко-армянской границы, по всей видимости, приведут к прогрессу и в вопросе открытия армяно-азербайджанской границы. Как заметил политический аналитик из Баку Расим Мусабеков, «если мы ведём переговоры о нормализации отношений с Арменией, почему мы должны быть против сближения этой страны с Турцией?»

Армянские власти пришли к пониманию, что страна оказалась перед серьёзными вызовами, когда без смены внешней и внутренней политики она окажется в тупике, уверен Дмитрий Солонников.

Нынешнее руководство Армении пришло к осознанию необходимости изменений 10 ноября 2021 года, подписывая трёхстороннее заявление. Стало понятно, что прежней ситуации уже нет, пришло новое время в регион. Это понятно Пашиняну, но перед ним «коридор возможностей». Он двигался бы по нему быстрее, но пока не в состоянии: за его спиной активно действуют реваншистские силы, — заметил политолог.

Солонников напомнил, что договорённости с Азербайджаном и намечающееся сближение с Турцией вызывают протест армянской оппозиции, которая пытается использовать любую инициативу Пашиняна против него. Но премьер-министру пока удаются осторожные и поступательные шаги навстречу Анкаре. Заявления Пашиняна о том, что Турция, не желающая признать геноцид армян, остаётся идеологическим врагом Армении, скорее всего, адресовано той части армянского общества, которая ещё не готова расстаться с клише «Турция — извечный враг».

Сближение Турции и Армении, как создаётся впечатление, происходит на фоне изменения общей ситуации вокруг Южного Кавказа. Здесь сошлись интересы Запада, России, Турции, ключевых политических и экономических центров региона. Прежний изоляционизм Армении стал вреден не только ей, но и всей схеме складывающихся отношений. Новая модель обещает открытость и экономическое сотрудничество стран региона с крупными мировыми игроками вплоть до Китая. Есть надежда, что при этой конфигурации начнутся бурные экономические процессы и конфликт останется в прошлом.