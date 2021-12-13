Встреча Алиева и Пашиняна: Брюссель пытается угнаться за Сочи

Главы Азербайджана и Армении согласились на встречу в Брюсселе после телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Диалог Ильхам Алиев и Никол Пашинян проведут на полях саммита «Восточное партнёрство», объединяющего несколько постсоветских стран для развития интеграции с Евросоюзом. Брюссель решил не упускать шанса приложить свои усилия для урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Судя по телефонному звонку Шарля Мишеля президенту России Владимиру Путину, Евросовет намерен действовать с Кремлём синхронно при решении этой проблемы. О том, какие именно вопросы могут обсудить главы двух южнокавказских стран в Брюсселе, — в материале NEWS.ru.

Диалог Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при посредничестве Мишеля станет первым серьёзным политическим участием европейских структур в разрешении противоречий между Баку и Ереваном после 44-дневной войны осенью прошлого года. При этом США почти отстранились от процесса урегулирования южнокавказского конфликта, если не считать редкие визиты дипломатов в регион осенью нынешнего года.

Шарль Мишель M. Popow via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Ереванский политолог, руководитель аналитического центра стратегических исследований «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян в беседе с NEWS.ru предположил, что основная задача брюссельской встречи — вовлечь Запад в процесс реализации решений, принятых в трёхстороннем формате между Москвой, Ереваном и Баку 9 ноября прошлого года, 11 января и 26 ноября нынешнего года.

В Брюсселе со всеми этими ключевыми пунктами урегулирования западное сообщество должно согласиться, придав им и со своей стороны легитимность, международное признание. Но ожидать каких-то новых инициатив от европейской встречи не приходится, так как серьёзная работа уже идёт, — полагает эксперт.

Поскольку Армения остаётся единственной страной на Южном Кавказе, состоящей с Москвой в стратегических союзнических отношениях по ЕАЭС и ОДКБ, ей должна быть выгодна ключевая роль России в регионе. Но в данном случае именно Ереван стремится вовлечь в процесс армяно-азербайджанского урегулирования Европу, ослабив роль Москвы, отметил в беседе с NEWS.ru глава Центра политических инноваций и технологий в Баку Мубариз Ахмедоглу.

Армения пытается с помощью Запада оттеснить Москву от нашего урегулирования, затянуть его ход. 9 ноября прошлого года премьер-министр Пашинян поставил свою подпись под трёхсторонним заявлением, но потом стал затягивать выполнение его положений в надежде получить покровительство на Западе. Потому Пашинян часто говорит о необходимости участия в урегулировании Минской группы ОБСЕ и Евросоюза, — подчеркнул политолог.

Президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлениями для печати president.az

Ахмедоглу напомнил, что армянские власти устраняются от подписания документов о делимитации границы между двумя государствами, поскольку эти подписи окончательно снимают вопрос о статусе Карабаха. По-прежнему противится Ереван и созданию транспортных коридоров — зангезурские железная и автомобильная дороги должны пройти в непосредственной близости от границ с Ираном и Турцией, что невыгодно Западу. Ахмедоглу обратил внимание, что новая дорога позволит перемещаться здесь свободно не только товарным, но и военным российским составам. В планы Запада не входит военное усиление Москвы на Южном Кавказе, потому им выгодна неопределённая позиция Еревана. Возможно, Армения в этом случае подыгрывает Западу намеренно, но не исключено, что их интересы просто совпали.

Рычагов воздействия на Южный Кавказ у Запада, скорее всего, нет. Поэтому политическим арбитром он станет не может. В отличие от России. Но гуманитарные вопросы Евросоюзу под силу. В регионе, где более 30 лет сохранялось напряжение между странами, подверглись разрушению города и деревни, общая численность беженцев, по различным оценкам, достигла миллиона человек, гуманитарные вопросы приобрели чуть ли не ключевое значение.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Южный Кавказ заинтересован в гуманитарной поддержке Запада. Армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что сейчас для Европы настал момент, когда она сможет подчеркнуть свою значимость для всего региона.

Запад может оказать существенную помощь в решении гуманитарных вопросов. До сих пор не вернулись многие военнопленные, несмотря на то что после вооружённых событий уже прошло более года. Остро стоит вопрос о сохранении культурного наследия — христианских храмов в Карабахе. Необходимо налаживание здесь нормальной жизни: жильё, водоснабжение, — убеждён политолог.

Гуманитарные программы Евросоюза в постсоветское время затрагивали все страны Южного Кавказа, но чаще всего они были адресованы Грузии. Сюда шла продовольственная помощь, финансовая поддержка НПО, работающих над проектами по сближению с отколовшимися автономиями: Абхазией и Южной Осетией. В нынешнем году ЕС выделил Грузии €3,9 млрд на развитие стратегических отраслей, в том числе на прокладку оптоволоконного и электрического кабелей через Чёрное море.

Гуманитарных инициатив от Европы ждут и в Баку, тем более что европейцы обходят эту страну в своих проектах, уточнил в беседе с NEWS.ru бакинский политолог Ахмедоглу.

Помимо Грузии, Евросоюз выделил в этом году 2,6 миллиарда евро и на помощь Армении. Азербайджану — ничего. Но ведь эта помощь могла пойти на транспортные проекты, которыми не хочет заниматься Армения, в том числе и ссылаясь на отсутствие денег. Азербайджан мог бы в рамках поддержки ЕС возвращать вынужденных переселенцев в Карабах и прилегающие к нему районы, а армянских беженцев можно было на эти средства вернуть в Азербайджан, — предложил политолог.

Таким образом, европейская помощь могла пойти на создание доверительных отношений между азербайджанцами и армянами, а то ведь все сложности этого процесса сейчас ложатся на Россию, заключил Ахмедоглу.