Время рыть бункер: манёвры Королевского флота испугали британцев

Читатели Daily Mail негативно отреагировали на сообщение об участии Великобритании в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане.
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Вас всех опять втянули в американские разборки, — подчеркнул один из читателей.
Его поддержали другие комментаторы: «Простите, если прозвучу как трус, но мы можем перестать раздражать Россию?», «Если бы мы действительно вступили в войну и наш корабль был бы атакован, всё было бы кончено в считаные минуты, у нас нет артиллерии!».
Другие посчитали сообщение об учениях Королевского флота у берегов Португалии смешным: «Мудрое решение — держаться подальше от российских ракетных систем», «Мне стоит брать отпуск или лучше сразу начать рыть бункер?».
Ранее стало известно, что в ходе саммита руководителей МИД и Минобороны государств НАТО глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб представит доклад, посвящённый «негативному поведению» России. Речь идёт о недавних учениях российской армии на границе с Украиной, которые были восприняты Западом как наращивание военных сил РФ на указанной территории.