Время рыть бункер: манёвры Королевского флота испугали британцев

https://static.news.ru/photo/a6cef61a-c332-11eb-984f-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Читатели Daily Mail негативно отреагировали на сообщение об участии Великобритании в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане.

Издание рассказало , что у берегов Португалии военные США и их союзники по Альянсу отрабатывают сценарий развёртывания флота в Чёрном море. Кроме кораблей и субмарин в учениях участвуют стелс-истребители и противолодочные самолёты. Пользователи британского издания в комментариях раскритиковали решение властей Лондона об участии в демонстрации военной мощи.

Вас всех опять втянули в американские разборки, — подчеркнул один из читателей.

Его поддержали другие комментаторы: «Простите, если прозвучу как трус, но мы можем перестать раздражать Россию?», «Если бы мы действительно вступили в войну и наш корабль был бы атакован, всё было бы кончено в считаные минуты, у нас нет артиллерии!».

Другие посчитали сообщение об учениях Королевского флота у берегов Португалии смешным: «Мудрое решение — держаться подальше от российских ракетных систем», «Мне стоит брать отпуск или лучше сразу начать рыть бункер?».

Ранее стало известно, что в ходе саммита руководителей МИД и Минобороны государств НАТО глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб представит доклад, посвящённый «негативному поведению» России. Речь идёт о недавних учениях российской армии на границе с Украиной, которые были восприняты Западом как наращивание военных сил РФ на указанной территории.