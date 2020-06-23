Временный поверенный в делах Израиля оценил статью Путина

https://static.news.ru/photo/b484db86-b51d-11ea-a54b-fa163e074e61_660.jpg Яков Ливне Фото: edu.gov.ru

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне назвал важной статью президента Владимира Путина в The National Interest.

Я согласен с президентом Владимиром Путиным, который написал в своей статье о недопустимости искажения истории и необходимости основываться на фактах. Мы хорошо знаем, что происходило во время Второй мировой войны. Сейчас информация о событиях тех лет находится в открытом доступе. Нужно исходить из реальных фактов, даже если они, как сказал Владимир Владимирович, могут быть кому-то неудобны. Историю невозможно заново выдумать. Её надо знать, как хорошее, так и плохое, — сказал Ливне в интервью NEWS.ru.

Израильский дипломат подчеркнул, что считает статью Путина важной, поскольку она «показывает то внимание, которое уделяется в России самым трагическим страницам как и российской, так и еврейской истории».

Как ранее писал NEWS.ru, издание The Washington Times опубликовало выдержки из статьи Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Полностью интервью Якова Ливне опубликовано на сайте NEWS.ru.