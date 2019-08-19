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Первый отчёт американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году рассекретили в США. В документе выражались сомнения относительно количества жертв.

Разведка США назвала «чушью» официальную информацию о всего двух погибших. Об этом говорится в документах, которые опубликовал американский Национальный архив безопасности. Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около...