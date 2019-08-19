Донецкий железнодорожный вокзал в понедельник, 19 августа, впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда. Он прекратил работу после начала конфликта в Донбассе в 2014 году.
Мы давно пробовали этот вопрос согласовать, у нас инфраструктура в сторону Еленовки восстановлена. Были вопросы по согласованию именно безопасности, — заявил глава Донецкой железной дороги Владимир Кабацкий.
Первый поезд отправился в 07:50 в Еленовку с несколькими десятками пассажиров, передаёт
Как ранее писал News.ru, бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, какие регионы в будущем могут выйти из состава Украины.