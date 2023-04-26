Военный эксперт: США хотят подрезать русским крылья за счет своих партнеров Военэксперт Кнутов: США предлагают поставлять Украине шведские «Грифоны» вместо своих F-16

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Шведский многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen

США не спешат передавать Киеву свои истребители F-16, изыскивая возможности «подрезать русским крылья» за счет своих партнеров, рассказал в беседе с «Царьградом» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в качестве основной альтернативы «Фальконам» для обновления украинского авиапарка рассматриваются шведские JAS 39 Gripen («Грифон»).

По словам эксперта, «Грифоны» изготовлены позднее американских самолетов, они проще в эксплуатации и дешевле в производстве, немного уступая F-16 в грузоподъемности и боевом радиусе. «Фальконы» при этом стоят намного дороже, относясь к классу истребителей 4++.

Вряд ли, конечно, такую модель американцы отдадут Украине. Я думаю, [отдадут] что-то старое, — предположил специалист.

Кроме того, по его мнению, американцы боятся, что когда начнутся потери техники, это станет мощнейшим ударом по репутации F-16 и компании-производителя. Поэтому Пентагон будет делать все, чтобы вместо него отправить Украине шведские или какие-либо другие боевые машины.

США хотят «подрезать русским крылья» за счет своих так называемых партнеров. Другими словами, хотят подставить Швецию, — резюмировал Кнутов.

Ранее в США пожаловались на российских пилотов из-за опасных маневров в Сирии. Так, глава Центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что российские истребители и БПЛА стали чаще пролетать в опасной близости от самолетов США, а также над американскими базами в этом государстве.