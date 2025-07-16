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16 июля 2025 в 12:40

Новейшие израильские истребители могли атаковать бункер президента Ирана

MWM: Израиль мог использовать истребители F-35 для атаки на бункер Пезешкиана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пятого поколения F-35I могли целенаправленно атаковать бункер, в котором укрывался президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает журнал Military Watch Magazine. Поводом для таких выводов стали сообщения иранского информагентства Fars о ранении главы государства 16 июня в результате израильского авиаудара.

Израиль смог нанести бомбовые удары с проникновением глубоко в воздушное пространство Ирана, но только с использованием истребителей пятого поколения F-35I с улучшенными возможностями малозаметности, — говорится в публикации.

Аналитики издания убеждены, что подобная операция могла быть проведена исключительно с использованием новейших истребителей F-35I благодаря их стелс-характеристикам. Иранские системы ПВО, по мнению экспертов, не способны эффективно их обнаруживать. Кроме того, авторы обратили внимание на тот факт, что иранские МиГ-29А/УБ, отвечающие за защиту воздушного пространства столицы, не смогли предотвратить атаку.

Ранее агентство Fars сообщило, что Пезешкиан попал под удар израильской армии в Тегеране и получил легкие ранения. По информации журналистов, инцидент, в результате которого была травмирована нога политика, произошел 16 июня.

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