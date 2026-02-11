В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе The Sun: охранники могли подменить тело Эпштейна на муляж для отвлечения прессы

В новых рассекреченных Минюстом США файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли документы, ставящие под сомнение его смерть, сообщает британский таблоид The Sun. Журналисты обнаружили записи, согласно которым надзиратели могли вывезти из тюремной камеры в Нью-Йорке не труп бизнесмена, а его муляж.

Как пишет издание, в файлах содержатся сведения, согласно которым охранники сложили коробки и простыни так, чтобы они имитировали человеческое тело, после чего погрузили самодельный «труп» в фургон судмедэкспертов. Настоящее тело якобы вывезли незаметно на черном автомобиле, что позволило полицейским перевезти его «без лишнего шума».

Бывшая возлюбленная принца Эндрю Виктория Херви в беседе с Daily Star также заявила, что сомневается в смерти Эпштейна. По ее словам, финансиста могли тайно переправить в Израиль.

Честно говоря, я не уверена, что Джеффри Эпштейн действительно мёртв. <…> Нужно допросить тюремного надзирателя, того, кто сказал, что видел, как подменяли тела, — сказала она.

Эту версию активно поддерживают и интернет-пользователи. В Сети активно распространяется фото похожего на Эпштейна мужчины, которое, как утверждается, было сделано в Тель-Авиве. Комментаторы в качестве доказательства этой теории также приводят тот факт, что игровой аккаунт финансиста выходил в Сеть с израильских IP после его официальной смерти.

Инсценировка <…> [смерти], влиятельные друзья, пыль в глаза всему миру, «воскрешение» под другим именем и [в другом] месте – вполне возможно, даже очень. Почему без пластики? Слишком самоуверен в своей безнаказанности, — написал один из пользователей.

Ранее стало известно, что черновик федерального заявления о смерти Эпштейна был датирован 9 августа 2019 года, за день до того, как его нашли мертвым в тюремной камере 10 августа. Документ подписал прокурор Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) Джеффри Берман.