Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:28

В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе

The Sun: охранники могли подменить тело Эпштейна на муляж для отвлечения прессы

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В новых рассекреченных Минюстом США файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли документы, ставящие под сомнение его смерть, сообщает британский таблоид The Sun. Журналисты обнаружили записи, согласно которым надзиратели могли вывезти из тюремной камеры в Нью-Йорке не труп бизнесмена, а его муляж.

Как пишет издание, в файлах содержатся сведения, согласно которым охранники сложили коробки и простыни так, чтобы они имитировали человеческое тело, после чего погрузили самодельный «труп» в фургон судмедэкспертов. Настоящее тело якобы вывезли незаметно на черном автомобиле, что позволило полицейским перевезти его «без лишнего шума».

Бывшая возлюбленная принца Эндрю Виктория Херви в беседе с Daily Star также заявила, что сомневается в смерти Эпштейна. По ее словам, финансиста могли тайно переправить в Израиль.

Честно говоря, я не уверена, что Джеффри Эпштейн действительно мёртв. <…> Нужно допросить тюремного надзирателя, того, кто сказал, что видел, как подменяли тела, — сказала она.

Эту версию активно поддерживают и интернет-пользователи. В Сети активно распространяется фото похожего на Эпштейна мужчины, которое, как утверждается, было сделано в Тель-Авиве. Комментаторы в качестве доказательства этой теории также приводят тот факт, что игровой аккаунт финансиста выходил в Сеть с израильских IP после его официальной смерти.

Инсценировка <…> [смерти], влиятельные друзья, пыль в глаза всему миру, «воскрешение» под другим именем и [в другом] месте – вполне возможно, даже очень. Почему без пластики? Слишком самоуверен в своей безнаказанности, — написал один из пользователей.

Ранее стало известно, что черновик федерального заявления о смерти Эпштейна был датирован 9 августа 2019 года, за день до того, как его нашли мертвым в тюремной камере 10 августа. Документ подписал прокурор Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) Джеффри Берман.

США
Джеффри Эпштейн
смерти
изоляторы
Израиль
финансисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист дала советы семьям с нестабильным доходом
Суд в Казани обязал мужчину отказаться от имени Исус Христос
Украинские спецслужбы оказались причастны к покушению на Алексеева
Лидер одной из стран СНГ не примет участия в первом заседании Совета мира
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.