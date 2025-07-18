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18 июля 2025 в 10:48

«Имиджевая история»: энергетик оценил угрозу снижения ЕС цен на нефть РФ

Энергетик Юшков назвал снижение ЕС потолка цен на нефть РФ пиаром для давления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть не окажет реального влияния на объемы экспорта или стоимость сырья, поскольку было принято в целях пиара и давления, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ключевым фактором остается само наличие ограничений, а не их конкретный уровень.

Изменение потолка цен ЕС на нефть РФ, на самом деле, роли не играет. Это скорее имиджевая история, которую европейцы придумали для того, чтобы хоть как-то продемонстрировать дальнейшее давление на Россию. Тут важно — есть потолок или нет. А какой он, на самом деле неважно. Потому что, если бы не было потолка цен, соответственно, российские компании могли бы использовать какой угодно флот для перевозки, — пояснил Юшков.

Он отметил, что российские компании уже адаптировались к санкциям, используя так называемый теневой флот, который игнорирует установленные лимиты. Поэтому, по его словам, даже снижение потолка цен на нефть РФ с $60 до $47 за баррель не приведет к сокращению поставок или изменению ценовой политики.

Потолок цены ЕС на нефть РФ есть, соответственно, мы вынуждены использовать теневой флот. В теневом флоте, соответственно, там стоимость перевозки больше, но раз он есть, то ему неважно, какой потолок цен — $60 или $47 за баррель. Он игнорирует и тот и другой, поэтому это никак не повлияет ни на объемы вывоза, ни на стоимость российской нефти за рубежом, — резюмировал Юшков.

Ранее стало известно о запрете поставок в государства Евросоюза нефтепродуктов, изготовленных на основе сырья из России, в рамках нового европейского санкционного пакета. Под ограничения в том числе попали мазут и автомобильное топливо. Подобными мерами ЕС пытается залатать брешь, позволявшую непрямой экспорт ресурса из РФ.

Евросоюз
Россия
нефть
поставки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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