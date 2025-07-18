«Имиджевая история»: энергетик оценил угрозу снижения ЕС цен на нефть РФ

Решение Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть не окажет реального влияния на объемы экспорта или стоимость сырья, поскольку было принято в целях пиара и давления, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ключевым фактором остается само наличие ограничений, а не их конкретный уровень.

Изменение потолка цен ЕС на нефть РФ, на самом деле, роли не играет. Это скорее имиджевая история, которую европейцы придумали для того, чтобы хоть как-то продемонстрировать дальнейшее давление на Россию. Тут важно — есть потолок или нет. А какой он, на самом деле неважно. Потому что, если бы не было потолка цен, соответственно, российские компании могли бы использовать какой угодно флот для перевозки, — пояснил Юшков.

Он отметил, что российские компании уже адаптировались к санкциям, используя так называемый теневой флот, который игнорирует установленные лимиты. Поэтому, по его словам, даже снижение потолка цен на нефть РФ с $60 до $47 за баррель не приведет к сокращению поставок или изменению ценовой политики.

Потолок цены ЕС на нефть РФ есть, соответственно, мы вынуждены использовать теневой флот. В теневом флоте, соответственно, там стоимость перевозки больше, но раз он есть, то ему неважно, какой потолок цен — $60 или $47 за баррель. Он игнорирует и тот и другой, поэтому это никак не повлияет ни на объемы вывоза, ни на стоимость российской нефти за рубежом, — резюмировал Юшков.

Ранее стало известно о запрете поставок в государства Евросоюза нефтепродуктов, изготовленных на основе сырья из России, в рамках нового европейского санкционного пакета. Под ограничения в том числе попали мазут и автомобильное топливо. Подобными мерами ЕС пытается залатать брешь, позволявшую непрямой экспорт ресурса из РФ.