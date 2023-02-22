Военная помощь или мир с Украиной? Что Ван И обсуждал с Путиным и Лавровым Китайцы никогда и ничего не делают в абстрактных интересах «ради мира», какими бы пацифистскими фразами не обставлялись их заявления

Фото: Антон Новодережкин/РИА Новости

Встреча Ван И и Владимира Путина

В интересах Китая было бы завершить кризис вокруг Украины в кратчайшие сроки. Это заявление заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, члена политбюро ЦК КПК Ван И было сделано им во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в минувшее воскресенье. Теперь Ван И прибыл в Москву, и, по слухам, привез с собой некий план урегулирования конфликта на Украине. Стоит ли ждать от этого плана какого-либо чуда?

Китай — примиритель

В Москве Ван И находится с визитом 21–22 февраля. Он встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Встреча представителя КНР с президентом Путиным состоялась перед началом торжественного концерта в Лужниках. Как отметил Ван И, он надеется, что эта встреча будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса на Украине и что Китай признателен РФ за ее готовность урегулировать кризис на Украине путем переговоров.

В Пекине программу визита описывают общими словами про «углубленный обмен мнениями с российской стороной по развитию отношений КНР и РФ на новом этапе, а также по острым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес».

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов призвал не ждать сенсаций ни от встречи Ван И с Владимиром Путиным, ни от речи Си Цзиньпина.

В визите Ван И самым важным является сам визит — уже несколько лет Москву не посещали китайские функционеры такого уровня. Но делать какие-то сенсационные заявления, предлагать какую-то конкретику, пошаговые планы — это в корне противоречит китайскому политическому менталитету. Поэтому по результатам визита Ван И с почти стопроцентной вероятностью можно прогнозировать, что будут повторены слова о неизменной крепнущей дружбе, которые звучат многие годы. Но вряд ли мы услышим хоть что-то более конкретное, — сказал он NEWS.ru.

Фото: МИД РФ Ван И и Сергей Лавров в Доме приемов МИД РФ

Напомним, незадолго до визита в Москву Вана И Пекин обнародовал принципы глобальной безопасности, которые КНР предлагает сделать универсальными. В основном это компиляция из положений ООН:

придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности;

уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран;

сохранять приверженность соблюдению целей и принципов Устава ООН;

серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран;

сохранять приверженность мирному разрешению разногласий и споров между странами посредством диалога;

обеспечить безопасность как в традиционных, так и в нетрадиционных областях.

Но если эти положения — это и есть тот самый обещанный план урегулирования конфликта между РФ и Украиной, то сенсацию он вряд ли произведет. Правда, Китай не стремится создать шум, обычно он действует тихо и заявляет о своих планах, когда уже все обдумано, обсуждено и решено.

Что интересно, Лавров и Ван И на встрече в Доме приемов МИД РФ 22 февраля не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине, об этом сообщили в российском МИД.

Пацифизм с китайской спецификой

Если говорить о российско-китайских отношениях, то всегда нужно учитывать третью сторону — США, поскольку и Москва и Пекин не могут действовать без учета реакции Вашингтона. Расстановки в российско-китайско-американском треугольнике, никогда не бывшие однозначными, в последние дни стали еще запутаннее. Узел затягивается всё туже из-за стечения нескольких обстоятельств, которые могут просто быть параллельными и независимыми, а могут быть планами единого сценария.

Таким планами на сегодня являются:

обострение отношений между Пекином и Вашингтоном из-за обвинений последнего в преднамеренной засылке шпионских аэростатов в пространство над США;

подозрения Вашингтона в том, что Пекин намерен поставлять для нужд российской СВО на Украине оружие;

заявления Пекина на американские обвинения и предупреждения, в которых КНР называет американскую реакцию «истерической»;

годовщина российской СВО, от которой все ждут каких-то кардинальных подвижек.

Для Пекина в настоящее время американская позиция намного важнее, чем позиция непосредственных участников российско-украинского конфликта, поэтому какие бы инициативы не привез с собой в Москву Ван И, они будут составлены именно с учетом того, насколько это усилит Китай в его глобальном противостоянии с США, сказал NEWS.ru руководитель санкт-петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Китайцы никогда и ничего не делают в абстрактных интересах «ради мира», какими бы пацифистскими фразами не обставлялись их заявления. В Пекине совершенно цинично и эгоистично рассматривают Россию всего лишь как ресурс для собственного противостояния Америке. После начала СВО Россия еще глубже вошла в зависимость от Китая, и Пекин это совершенно устраивает. Китаю нужна слабая Россия, но слабая до определенных пределов — чтобы сохранять значимость как инструмента борьбы с США. Поэтому не надо наивно ожидать, что Ван И и китайское руководство в целом болеют за страдания украинского народа или за победу России. Их мирные предложения на сто процентов могут быть нацелены на усиление веса КНР на мировой арене, — говорит китаист.

Фото: kremlin.ru Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, член политбюро ЦК КПК ван И в Кремле

Кризис на Украине не в интересах Пекина

России не надо обижаться из-за того, что в Китае ее рассматривают не более чем «ресурс» в чужой игре. Точно в таком же качестве, добавляет Котоков, китайцы воспринимают и европейцев. Если в Москве и ЕС, и США рассматривают как одно целое («коллективный Запад»), то в Пекине подходят к ним дифференцированно: Ван И во время своих встреч с европейскими политиками неизменно льстил их национальному самолюбию, подчеркивая, что те могут играть независимую от США роль в урегулировании международных конфликтов.

В таком дифференцированном подходе Пекина к Европе и Америке можно увидеть отблески стародавней, еще маоистской, теории «трех миров», согласно которой европейские страны, что капиталистические, что социалистические, рассматривались как «второй мир» — как сателлиты двух сверхдержав, удерживаемые в орбите соответственно Вашингтона и Москвы. Отголоски этой теории были слышны во время нынешнего европейского турне Ван И.

Кризис вокруг Украины в самом деле не в интересах Пекина, в этом Ван И говорит правду — считает Кирилл Котков. — Из-за нарушения логистики, а еще больше из-за того, что европейцы воспринимают Китай как союзника России, торговые связи между ЕС и КНР подвергаются серьезным осложнениям. А поскольку китайско-европейская торговля на порядки объемнее, чем китайско-российская, то Пекин материально заинтересован в том, чтобы поскорее ликвидировать обстоятельства, которые этой торговле препятствуют.

Если такие предположения верны, то выглядят неуместными опасения США, что Ван И может обсуждать в Москве предоставление военной помощи — это будет противоречить целям скорейшего прекращения конфликта на Украине. Впрочем, Вашингтон все равно предупредил Пекин о недопустимости помощи России.

Совершенно ясно, что есть вещи, которые Китай не может делать и которые ему не следует делать. Под этим мы имеем в виду предоставление России военной техники или систематический обход санкций, которые призваны оказывать давление на Россию, чтобы положить конец этой агрессии,— заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Фото: kremlin.ru Во время встречи президента Путина с Ван И

Китай показал, к чему он стремится

На официальном уровне российско-китайские отношения кажутся идиллическими. Однако если читать не только сообщения агентства «Синьхуа», можно увидеть торчащее из мешка шило. Им является «аналитика» некоторых китайских политологов, которые позволяют себе резать правду-матку, разительно отличающуюся от медовых заявлений официальных лиц КПК.

Возникающие время от времени опусы непонятных авторов проникнуты таким антироссийским духом, что на их фоне блекнут публикации самых оголтелых западных русофобов.

Россия не слишком хороший партнер для сотрудничества и поддержки. Россия никогда не хотела искренне сотрудничать с нами. Сердце России всегда было на стороне Запада. Преклонение перед западной культурой российских руководителей — это что-то, что выше нашего понимания. Россия до сих пор связывала все свои надежды с Западом и никогда не думала о том, чтобы по-настоящему сотрудничать с нами. И она не только не хочет сотрудничать, но и принимает против нас меры предосторожности, — пишет «блог Чжоу Сюань» (это на самом деле имя знаменитой китайской певицы).

Надо четко понимать, что в условиях тоталитарного государства, каким является КНР, никакие публикации не могут появиться без одобрения партийных органов и МГБ (структурным подразделением которого, кстати, является «Синьхуа»). Блог Чжоу Сюань — это в каком-то смысле китайский аналог американского ультраконсервативного издания The National Interest, для которого даже президенты США и руководители Пентагона кажутся агентами иностранных разведок.

Китай может выиграть больше всего, если будет придерживаться нейтралитета. Китаю выгодно, что Россия ввязалась в военные действия. С одной стороны, мы строго нейтральны и позволяем России отвлекать на себя огонь, а с другой стороны, мы ведем бизнес с Западом и делаем большие деньги, — откровенничает блогер.

Если принять гипотезу, что у «Чжоу Сюань» на языке то, что на уме у руководителей КНР, то становится понятна «резиновая» позиция Пекина на протяжении года российско-украинского конфликта. И вообще, было бы неправильно считать, что Китай ставит задачей помирить Россию и Украину, сказал NEWS.ru китаевед Геннадий Чуфрин.

Китай далеко не альтруист в мировой политике, — говорит он. — Более того, совсем не альтруист. Примирение России и Украины выгоднее Китаю, чем война между ними, потому что стратегией Пекина является торговая экспансия, а любые военные действия этому препятствуют. Поэтому стабильность является для Китая сверхценностью, и обнародованные сегодня Пекином принципы — не какой-то намек в адрес Москвы, а открытая декларация руководства КНР о том, к какому мироустройству Китай стремится.

Между тем издание The Wall Street Journal пишет, ссылаясь на свои источники, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию в ближайшие месяцы, возможно, это будет апрель или май.