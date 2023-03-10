Военкор рассказал о сложностях в городах ДНР: новости СВО на утро 10 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Коц заявил, что Вооруженным силам России следует освободить Марьинку, чтобы взять в кольцо Авдеевку, из которой ведутся обстрелы Донецка, Макеевки и Горловки. По его словам, сделать это сложно из-за сильного укрепления города украинской стороной. Чтобы обойти Авдеевку с юга надо брать Марьинку, однако противник там «очень хорошо закопался», объяснил военкор. По его словам, Марьинка является городом в городе, в котором «подвалы соединены ходами сообщения, там бункеры, подземные лазареты, спальные кубрики».

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев выступают за начало ведения мирных переговоров с Россией. Он отметил, что это является «опасной тенденцией». Ранее он говорил, что по итогам военных действий Киев развалит Россию как государство, поскольку летом в горячих точках на Украине будет «другая картинка», а Киев не собирается отдавать территории, которые считает своими.

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Данилов

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что главной целью президента Украины Владимира Зеленского на ближайшее время является втягивание в конфликт с Россией европейских народов. По его словам, украинский лидер таким образом попытается избежать поражения. Мариани считает лучшим решением остановить военный конфликт проведение мирной конференции по Украине.

В России же поставку боевых самолетов Киеву назвали прямой вовлеченностью стран НАТО в конфликт на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, поставки самолетов будут подразумевать также прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много подходящих аэродромов, объяснил дипломат. Полянский подчеркнул, что в данном случае речь идет «о попытке победить ядерную державу».

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что все центральные объекты жизнеобеспечения полуострова максимально защищены ПВО. Глобально Крыму ничего не угрожает, считает он. Аксенов напомнил, что распоряжения по поводу безопасности полуострова были даны Минобороны президентом России Владимиром Путиным, однако «есть человеческий фактор».

В то же время удалось восстановить подачу электричества на Запорожскую АЭС, прекращенную прежде Украиной. Пятый и шестой энергоблоки удастся вернуть в состояние, в котором они были до потери электропитания, в течение очень короткого промежутка времени, заявили на станции.