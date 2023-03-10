Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все центральные объекты жизнеобеспечения полуострова максимально защищены ПВО. Глобально ему ничего не угрожает, отметил он в беседе РИА Новости.
Аксенов напомнил, что распоряжения по поводу безопасности полуострова были даны Минобороны президентом России Владимиром Путиным.
Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций, — подчеркнул глава региона.
Аксенов добавил, что «есть человеческий фактор», но, в целом, по его мнению, Крыму «ничего не угрожает».
Ранее Сергей Аксенов говорил, что в Крыму принимаются необходимые меры безопасности после нападения террористов на Брянскую область. По его словам, местные силовые структуры готовы к любым угрозам.