В Крыму рассказали о мерах безопасности после нападения на Брянскую область Глава Крыма: в регионе принимаются все необходимые меры после теракта в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

В Крыму принимаются необходимые меры безопасности после нападения террористов на Брянскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Аксенов. По его словам, местные силовые структуры готовы к любым угрозам.

В Крыму принимаются необходимые меры безопасности, наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз, — подчеркнул Аксенов.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области и обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.

Ряд СМИ также сообщали, что украинская ДРГ примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области: среди них, предположительно, есть дети и местный фельдшер. Власти Брянской области не подтвердили эту информацию.

Ответственность за нападение впоследствии взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и находятся в составе Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины.