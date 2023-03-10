Полянский раскрыл, когда НАТО вступит в конфликт с Россией Полянский: поставка самолетов Киеву будет означать прямое участие НАТО в конфликте

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Об этом в интервью Джэксону Хинклу заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Фрагменты беседы приводит РИА Новости.

Некоторые говорят о возможности поставок самолетов Киеву. Не знаю, насколько это реально. Но самолеты будут подразумевать много вещей. И это может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого, — объяснил дипломат.

Полянский также высказал мнение, что руководство Украины было бы заинтересовано в прямом вовлечении Альянса в конфликт, поскольку, по словам российского диппредставителя, «это единственный шанс выжить для режима Зеленского».

Дипломат также предостерег западных политиков, призывающих направить армию для противодействия России, отметив, что такие действия станут прямой дорогой к началу третьей мировой войны. Полянский подчеркнул, что в данном случае речь идет «о попытке победить ядерную державу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN пообещал, что не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Он также заявил, что не считает возможным в настоящее время вести переговоры с руководством России, и не исключил, что продолжение конфликта между двумя странами способно спровоцировать начало третьей мировой войны.