Зеленский заявил, что его не интересует российская земля Президент Украины Зеленский пообещал не использовать западное оружие для ударов по РФ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Его слова прозвучали в эфире CNN. Он также заявил, что не считает возможным в настоящее время вести переговоры с руководством России, и не исключил, что продолжение конфликта между двумя странами способно спровоцировать начало третьей мировой войны.

Я много раз говорил, нас не интересует российская земля, — сказал украинский лидер.

Также Зеленский рассказал, что не находит никаких обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ, поскольку у Киева «нет уверенности в нем, он не держит слово».

Президент Украины не исключил, что конфликт может стать причиной начала третьей мировой войны, но при этом подчеркнул, что дипломатическое решение возможно только в случае вывода войск РФ с территории страны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву информацию для возможного весеннего наступления. Он подчеркнул при этом, что определить ход боевых действий предстоит самой Украине.

В свою очередь политолог Иван Мезюхо предположил, что Запад рано или поздно подтолкнет Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По его словам, это может произойти из-за серьезных потерь среди ВСУ. При этом не факт, что Москве в таком случае будут нужны переговоры с Киевом. Эксперт подчеркнул, что пока Запад не считает необходимым начало переговорного процесса России и Украины.