США пообещали передать Украине информацию для весеннего наступления Белый дом: США предоставят Киеву информацию для весеннего наступления

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вашингтон предоставит Киеву информацию для возможного весеннего наступления. Об этом объявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул при этом, что определить ход боевых действий предстоит самой Украине.

Определять, что делать весной, куда наступать, сколько сил для этого задействовать, придется президенту Зеленскому. Мы, конечно, предоставим информацию и свои советы, но в итоге определять достижимость целей предстоит президенту Зеленскому, — сказал представитель Белого дома.

Ранее Кирби заявил, что отказ США и их союзников от противодействия РФ на Украине привел бы к более крупным потерям американской стороны, в том числе к гибели американцев. Так он ответил на вопрос о том, как администрация могла бы объяснить гражданам необходимость активной поддержки Киева со стороны Штатов.

В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что партнеры Украины должны оказать ей «массовую и быструю» военную помощь. Это поможет Киеву не только выстоять, но и начать контрнаступление, отметила она. Колонна считает, что сейчас Украине больше всего требуются новые боеприпасы и системы противовоздушной обороны.