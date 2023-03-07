Во Франции призвали к военной помощи Киеву для контрнаступления Глава МИД Франции Колонна: военная поддержка Киева должна быть массовой и быстрой

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Катрин Колонна

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что партнеры Украины должны оказать ей «массовую и быструю» военную помощь. Это поможет Киеву не только выстоять, но и начать контрнаступление, отметила она на заседании комиссии по международным делам Нацсобрания Франции, сообщает РИА Новости.

Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя. <...> Но чтобы сделать это массово и быстро, а это то, что мы и так делаем, необходимо, чтобы эта помощь отвечала потребностям Украины, — указала министр.

Колонна считает, что сейчас Украине больше всего требуются новые боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что не исключает помощь Украине поставками боевых самолётов и тяжелых танков Leclerc. В ближайшее время Киев должен получить от Парижа колесные танки AMX-10RC.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не проявляли никаких инициатив по сохранению контактов с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на многочисленные заявления. Он подчеркнул, что никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков разговора с Парижем не было.