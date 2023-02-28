Кремль обвинил лидеров Франции и Германии в популизме Песков: Макрон и Шольц обещали продолжить общение с Путиным, но инициатив не было

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил «Известиям», что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не проявляли никаких инициатив по сохранению контактов с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на многочисленные заявления. Представитель Кремля добавил, что французский лидер порядка шести раз выступал с подобными обещаниями. Он подчеркнул, что никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора не было.

Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было, — сказал Песков.

Он напомнил, что президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями.

Макрон ранее заявил, что западный мир должен найти силу и смелость выстроить диалог с Россией, без которого невозможен мир в Европе. При этом он подчеркнул, что сейчас не время для этого диалога. По словам президента Франции, никто не сможет изменить географию России — она всегда останется частью Европы.