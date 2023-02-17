Макрон смирился с тем, что сейчас не время для диалога с Путиным Макрон заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией по Украине

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Западный мир должен найти силу и смелость выстроить диалог с Россией, без которого невозможен мир в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он подчеркнул, что сейчас не время для этого диалога, передает РИА Новости.

По словам президента Франции, никто не сможет изменить географию России — она всегда останется частью Европы.

Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надёжного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта. Нам нужна сила и смелость, чтобы вновь начать диалог (с Россией), чтобы найти устойчивое решение. Но совершенно ясно, что сегодня не время для диалога, — сказал президент Франции.

Макрон ранее заявил о необходимости проведения мирной конференции, которая поможет урегулировать конфликт на Украине и добиться справедливого мира. При этом французский лидер выступил против сценария, при котором победу одерживает Россия.

Он добавил, что фундаментом для мирной конференции должен стать план достижения мира из 10 пунктов, предложенный Владимиром Зеленским. По мнению Макрона, в организации конференции должно участвовать максимальное число международных партнеров.