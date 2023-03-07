В Белом доме объяснили помощь Украине «кровью американцев» Белый дом: отказ от противодействия РФ на Украине может привести к гибели американцев

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Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ США и их союзников от противодействия РФ на Украине привел бы к более крупным потерям американской стороны, в том числе к гибели американцев. Так он ответил на вопрос о том, как администрация могла бы объяснить гражданам необходимость активной поддержки Киева со стороны Штатов.

Кирби задался вопросом, что может произойти в том случае, если Вашингтон и его союзники и партнеры «прекратят поддержку Украины на поле боя» и цели СВО будут выполнены.

Где это прекратится, <...> и сколько еще это будет стоить средств и крови, в том числе крови американцев? Президент уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя. <...> Это война за независимость. Это война за само право Украины на существование, — сказал представитель Белого дома.

Кирби также добавил, что «если какая-либо страна и понимает это, то это Соединенные Штаты».

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что партнеры Украины должны оказать ей «массовую и быструю» военную помощь. Это поможет Киеву не только выстоять, но и начать контрнаступление, отметила она. Колонна считает, что сейчас Украине больше всего требуются новые боеприпасы и системы противовоздушной обороны.