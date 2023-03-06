Политолог: Запад подтолкнет Зеленского к переговорам с Россией Политолог Мезюхо: Запад подтолкнет Зеленского к переговорам с Россией

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад рано или поздно подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил в беседе с «360» политолог Иван Мезюхо. По его словам, это может произойти из-за серьезных потерь среди ВСУ. При этом не факт, что Москве в таком случае будут нужны переговоры с Киевом. Эксперт подчеркнул, что пока Запад не считает необходимым начало переговорного процесса России и Украины.

Через некоторое время возможны условия, при которых Запад станет заставлять Владимира Зеленского переговорить с Владимиром Путиным, но не факт, что президенту России будут нужны эти переговоры. <...> Сегодня вопрос переговоров между Украиной и Россией еще не созрел с точки зрения Запада, — предупредил Мезюхо.

Политолог отметил, что Зеленский уже запретил себе вести переговоры с Россией, поэтому если Запад начнет его к этому подталкивать, он окажется в затруднительном положении. Эксперт пояснил, что в таком случае украинскому лидеру придется искать пути решения этой проблемы.

Также Мезюхо призвал не переоценивать дипломатические возможности Турции в качестве посредника между Россией и Украиной. По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган имеет непростые отношения с США и ему самому приходится лавировать в отношениях с Западом.

Постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль ранее заявила, что почву для российско-украинских переговоров следует подготовить заранее. Дипломат отметила, что поддержание дипломатических каналов между противниками даже в период боевых действий повышает шансы на успех. По ее словам, в этих переговорах должны принять участие влиятельные фигуры с каждой стороны.