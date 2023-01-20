В Норвегии захотели заранее подготовиться к переговорам Украины с Россией Постпред Норвегии в ООН Юуль призвала готовить почву для переговоров Украины с Россией

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Постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль в статье для The Economist заявила, что почву для российско-украинских переговоров следует подготовить заранее. Дипломат отметила, что поддержание дипломатических каналов между противниками даже в период боевых действий повышает шансы на успех. По ее словам, в этих переговорах должны принять участие влиятельные фигуры с каждой стороны.

Мы, международное сообщество и ООН, должны начать работу уже сейчас, чтобы быть готовыми оказать эффективную поддержку дипломатическим усилиям, когда обе стороны захотят вести переговоры, — написала Юуль.

Она привели в пример зерновую сделку в качестве доказательства того, что с Москвой и Киевом реально договориться.

В декабре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на разногласия между Западом и Россией по ситуации на Украине, не следует отказываться от диалога с Москвой. По его словам, взаимодействие с РФ может продолжиться в долгосрочной перспективе. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает невозможным ведение содержательного диалога с Россией в настоящее время.