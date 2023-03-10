В Европарламенте рассказали, как Зеленский попытается избежать поражения В Европарламенте Зеленского уличили в попытке избежать поражения через третью мировую

Фото: Mykola Tys/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что главной целью президента Украины Владимира Зеленского на ближайшее время является втягивание в конфликт с Россией европейских народов. По его словам, которые приводят «Известия», украинский лидер таким образом попытается избежать поражения.

Цель Владимира Зеленского — втянуть в конфликт европейские народы. Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению. Это не первый случай в истории, когда амбиции одного человека могут привести нас к третьей мировой войне. Западные лидеры должны ясно дать понять, что они не будут посылать умирать наших детей, — считает Мариани.

По его мнению, лучшим решением остановить военный конфликт является проведение мирной конференции по Украине.

Ранее сообщалось, что Турция стремится быть миротворцем и посредником в украинском конфликте, но ей вряд ли удастся устроить в апреле встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Станкевич. По его словам, в ближайшие месяцы переговоров между лидерами двух стран не произойдет.