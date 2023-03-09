Политолог оценил вероятность встречи Путина и Зеленского в апреле Политолог Станкевич: Турции вряд ли удастся устроить встречу Путина и Зеленского в апреле

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Турция стремится быть миротворцем и посредником в украинском конфликте, но ей вряд ли удастся устроить в апреле встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Станкевич. По его словам, в ближайшие месяцы переговоров между лидерами двух стран не произойдет, пишет «360».

Рассчитывать на встречу президента России с президентом Украины в ближайшие месяцы не приходится. Это очень маловероятно, — подчеркнул Станкевич.

Политолог пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается усилить свою международную позицию перед парламентскими и президентскими выборами в стране в мае. Именно с этим, по его мнению, связано стремление Анкары обеспечить переговоры между сторонами украинского конфликта. При этом Эрдогану сейчас приходится нелегко, поскольку после серии землетрясений в Турции против него выдвинули единого оппозиционного кандидата, добавил эксперт.

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан ранее сообщил, что Эрдоган намерен организовать в апреле встречу Путина и Зеленского в Стамбуле. По его словам, Анкара ничего не навязывала ни России, ни Украине.