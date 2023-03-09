Советник Эрдогана: Анкара хочет в апреле устроить встречу Путина и Зеленско

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен организовать в апреле встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. По его словам, которые приводит Lenta.ru, Анкара ничего не навязывала ни России, ни Украине.

Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства. Пусть сами найдут решение, которое их устроит, — подчеркнул Эрхан.

Он добавил, что Турция на протяжении всего 2022 года была только посредником, не более того. Встречу Путина и Зеленского Эрдоган запланировал на апрель 2023 года, отмечается в публикации.