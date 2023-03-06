В Турции рассказали, какие страны выступают против переговоров РФ и Украины Турецкий чиновник Эрхан: США и Британия выступают против встречи Путина и Зеленского

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США и Великобритания выступают против усилий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. По его словам, эти две страны заинтересованы в максимальном продлении украинского конфликта.

США и Великобритания не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, <...> Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире, — заявил Эрхан.

Чиновник предположил, что Эрдоган способен организовать встречу президентов России и Украины, целью которой будет достижение конкретных результатов, включая прекращение огня и дальнейшие переговоры, в ходе которых удастся прийти к компромиссу.

Ранее обозреватель The National Interest Майкл Гай предположил, что если Киев потерпит поражение в конфликте, то при переговорах ему придется отдать восточные территории России. Он при этом подчеркнул, что Украина превратится в развалины, если не сядет «за один стол с Россией уже сейчас». Простые же украинцы будут оставаться обманутыми, пока Запад будет продолжать оказывать Киеву военную помощь, и даже могут задуматься о свержении нынешнего правительства.