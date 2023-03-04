В США рассказали, чем могут завершиться переговоры России и Украины NI: Украину обяжут передать свои территории России в случае мирных переговоров

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Владимир Зеленский

Обозреватель The National Interest Майкл Гай в своей статье написал, что если Киев потерпит поражение в конфликте, то, вероятно, при переговорах ему придется отдать восточные территории России. Он при этом подчеркнул, что Украина превратиться в развалины, если не сядет «за один стол с Россией уже сейчас». По его словам, спецоперация РФ идет «полным ходом».

Мирные переговоры с РФ для Украины, вероятно, будут включать в себя сдачу Киевом своей восточной территории. Поскольку спецоперация на Украине идет полным ходом, а мирные переговоры еще не начались, давно пора спросить себя, стоит ли помогать Киеву восстанавливать контроль над восточной Украиной, — заявил Гай.

Он отметил, что простые украинцы будут оставаться обманутыми, пока Запад будет продолжать оказывать Киеву военную помощь. По его словам, киевское руководство «рискует быть свергнутым».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проблемой российского президента Владимира Путина является размещение американских вооружений рядом с границами РФ. Также он объяснил, что Россия является «другой цивилизацией». Именно поэтому, подчеркнул Орбан, Запад не понимает ее. Орбан признал, что понимает мотивы президента РФ. При этом он сказал, что не поддерживает поступки Владимира Путина. Также Орбан заявил, что между РФ и Западом существует конфликт интересов.