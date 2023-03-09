«Опасная тенденция»: в Киеве испугались желания украинцев начать переговоры Секретарь СНБО Украины заявил, что много украинцев выступают за мирные переговоры с Россией

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

Все больше украинцев выступают за начало ведения мирных переговоров с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он отметил, что это является «опасной тенденцией».

Все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией, и это очень опасная тенденция, — сказал чиновник.

16 февраля Данилов заявил, что по итогам военных действий Киев развалит Россию как государство. В эфире национального телемарафона «Единые новости» он выразил уверенность в том, что летом в горячих точках на Украине будет «другая картинка», поскольку Киев не собирается отдавать территории, которые считает своими.

Ранее Данилов в интервью CNN утверждал, что ВСУ могут наносить удары по целям на территории РФ с помощью произведенного на Украине оружия, которое, по словам секретаря СНБО, в стране есть. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не наносит удары по территории РФ, а западное вооружение используется исключительно для обороны.