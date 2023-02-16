В Совбезе Украины пригрозили демонтировать Россию Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал развалить Россию как государство

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что по итогам военных действий Киев развалит Россию как государство. В эфире национального телемарафона «Единые новости» он заявил об уверенности в том, что летом в горячих точках на Украине будет «другая картинка», поскольку Киев не собирается отдавать территории, которые считает своими.

Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира, — считает Данилов.

Ранее Данилов в интервью CNN утверждал, что ВСУ могут наносить удары по целям на территории РФ с помощью произведенного на Украине оружия, которое, по словам секретаря СНБО, в стране есть. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не наносит удары по территории РФ, а западное вооружение используется исключительно для обороны.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, в свою заявил, что в планах России поступить таким образом, чтобы с Украины больше никогда не исходила угроза. По его словам, предложенный в ноябре украинским президентом Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта не реализуем.