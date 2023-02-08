В России пообещали обезвредить Украину Небензя: Россия сделает так, чтобы с Украины больше никогда не исходила угроза

Фото: Министерство обороны РФ

В планах России поступить таким образом, чтобы с Украины больше никогда не исходила угроза, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации. По его словам, предложенный ранее украинским президентом Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта не реализуем, передает РИА Новости.

Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку. Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев, — отметил дипломат.

Предложенная Зеленским дорожная карта состоит из 10 пунктов, которые включают радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию окончания боевых действий.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил 6 февраля против перемирия с Россией. Он назвал любые уступки капитуляцией и заявил, что временное перемирие приведет к новому этапу боевых действий.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее отметил, что подобные заявления Киева свидетельствует о желании украинской власти продемонстрировать «некое постоянство». Парламентарий напомнил, что Зеленский подписал документы, которыми запретил ведение любых переговоров с Москвой.