На Украине оценили необходимость западного оружия для ударов по России Секретарь СНБО Данилов: Украина может атаковать территорию России собственным оружием

Фото: МО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью CNN намекнул на способность своей страны нанести удар по России на ее собственной территории. По его словам, для этого будет использовано оружие украинского, а не западного производства.

Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть, — заявил Данилов.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским был достигнут «консенсус» по поводу отказа от ударов по территории России из оружия, которое Киев получает от западных государств. Шольц также указал, что все поставки оружия координируются с партнерами, в частности с США.

В январе экс-посол США в России Майкл Макфол указал, что Запад может обязать президента Украины подписать соглашение о неприменении поставленного оружия для нанесения ударов по территории России. Он добавил, что США и их союзники при этом условии могут предоставить ВСУ БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.